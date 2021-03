Comitê do RS pede liberação de visitação a pontos turísticos em fins de semana

Com a expectativa de flexibilizações que podem ocorrer a partir de segunda-feira (22), após três semanas de restrições e fechamento, o setor de turismo do Rio Grande do Sul encaminhou ao governo Eduardo Leite pedido para abertura de empreendimentos e pontos de passeio para turistas, como parques, em fins de semana e feriados.

A ideia é dar opções para as pessoas fazerem viagens de curta distância. O pleito foi enviado pela Federasul, em nome do Comitê de Retomada do Turismo do Rio Grande do Sul, ao Palácio Piratini nessa quinta-feira (18). O comitê soma 50 entidades.

O presidente da Federasul, Anderson Cardoso, repassou as reivindicações ao secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edson Brum, que teria encaminhado ao governador Eduardo Leite.

O segmento propõe a operação com capacidade máxima de 25% em cada empreendimento, além de cuidados sanitários, informou a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-RS), que integra o comitê.

Segundo a Abav-RS, o documento reforça o combate às aglomerações. São oito medidas a serem adotadas pelos municípios e sete pelos operadores de turismo. O setor argumenta que são propostas que buscam alterar alguns dispoistivos do sistema de Distanciamento Controlado.

O foco é incentivar viagens com uso de veículos particulares para destinos rurais periféricos e isolados, além de buscar que atividades sociais de grupos pequenos e funcionamento em horários ampliados para evitar concentração de frequentadores.

Confira as medidas propostas pelo comitê de Turismo no RS