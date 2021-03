Dólar comercial tem desvalorização de 0,42%, cotado a R$ 5,53

após a morte do terceiro senador pela doença O dólar opera em baixa nesta sexta-feira (19), ajustando-se à queda dos rendimentos dos Treasuries, que aliviam temores de que as pressões inflacionárias possam levar grandes bancos centrais a reverter, antes do previsto, as agressivas medidas de estímulos que adotaram em reação à pandemia de Covid-19. Mas, pouco antes das 9h30min, a moeda americana reduziu as perdas, em meio a desconforto com o cenário grave da pandemia no Brasil, pressão para abertura da CPI da Saúdee cautela fiscal - com a possibilidade de um novo refis que pode piorar as perspectivas para as contas públicas.

Às 10h02min desta sexta, o dólar à vista recuava 0,42 a R$ 5,5371.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), articula um movimento pela volta do Refis (programa de parcelamento de débitos tributários) para empresas e de uma nova rodada de repatriação de recursos de contribuintes que estão no exterior e não foram declarados à Receita sob o argumento de reforçar os cofres do governo. Se a proposta avançar, será a terceira rodada de Refis. Ele já avisou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não vai esperar a reforma tributária, como queria a equipe econômica, já que a reforma não avançará rápido, e quer agilizar a tramitação de suas propostas nos próximos 30 dias.

O Banco Central programou dois leilões cambiais de rolagem para hoje. Um de linha de até US$ 2,150 bilhões (10h15min) relativo a vencimentos de abril, e outro de até US$ 800 milhões em swap referente a maio (11h30min). Mas, essas operações não costumam mexer na formação de preço do dólar e apenas evitam aumento de demanda na sessão.

No exterior, os índices futuros de Nova York sobem com a queda dos juros dos Treasuries e a recuperação do petróleo, enquanto o dólar opera com viés de alta frente divisas principais, mas predomina queda ante divisas emergentes e ligadas a commodities.

Agência Estado