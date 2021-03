Embraer tem prejuízo ajustado de R$ 70,3 milhões no 4º trimestre

A Embraer registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 70,3 milhões no quarto trimestre, ante prejuízo de R$ 383,6 milhões no mesmo período do ano anterior, informou a fabricante de aeronaves na manhã desta sexta-feira (19).

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou R$ 924,7 milhões no período, ante resultado negativo de R$ 23,5 milhões um ano antes. Com isso, a margem Ebitda no quarto trimestre foi de 9,4%, ante margem negativa de 0,3% um ano antes.

A receita líquida da companhia alcançou R$ 9,81 bilhões de outubro a dezembro, alta de 14% sobre igual intervalo do ano anterior. O resultado operacional (Ebit) da Embraer foi de R$ 548,1 milhões no quarto trimestre, ante resultado negativo de R$ 276,8 milhões um ano antes.

Agência Estado