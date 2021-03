Fiscalização autua dois postos de combustível durante operação em Porto Alegre

Dois postos localizados no Quarto Distrito, em Porto Alegre, foram autuados por estarem entregando menos combustível do que o registrado na venda ao consumidor. Em força-tarefa realizada junto com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Inmetro e a Polícia Civil, o Procon Porto Alegre aferiu a qualidade do combustível e quantidade de entrega no bico das bombas de pelo menos cinco postos na Capital.

Dois locais foram visitados na quarta-feira (17) e outros três na tarde desta quinta (18), quando uma bomba de gasolina foi interditada no Comercial de Combustíveis Ramiro, localizado na rua Ramiro Barcelos, no bairro Floresta. Segundo os organizadores da operação, a empresa estava entregando menos 120 ml para cada 20 litros de combustível.

No final da tarde de quarta, a ação conjunta já havia autuado a empresa Garage Auto Higienópolis, localizada na avenida Benjamin Constant, no bairro São João. De acordo com o diretor do Procon Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo, duas bombas do posto foram interditadas por estarem entregando menos 110 ml de combustível a cada 20 litros.

"Este tipo de fraude é imperceptível ao consumidores, pois representa quase nada (no tanque do veículo), mas considerando que o tanque do posto que abastece as bombas é de 20 mil litros, isso rende em média R$ 5 mil por mês [à empresa]", observa Di Lorenzo.

"Também estamos fiscalizando a qualidade e o prazo de validade dos alimentos nas lojas de conveniências (destes locais)", destaca o diretor da entidade de Defesa do Consumidor. Ele comenta que o mesmo posto de combustível que teve as bombas de gasolina interditadas no bairro São João também foi autuado por estar expondo nas gôndolas da loja de conveniência uma série de alimentos com prazo de validade vencido há dez meses. De acordo com o diretor do Procon Porto Alegre, ambas as autuações podem gerar multas, "cujos valores dependerão do resultado do processo."

A ação, iniciada na quarta-feira, ocorreu por conta do Dia do Consumidor (15 de março) e se encerrou no final da tarde desta quinta-feira.