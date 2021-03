Lucro da Caixa cai 37,5% em 2020, para R$ 13,2 bilhões

A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido de R$ 13,2 bilhões em 2020, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira (18). O resultado é 37,5% menor que o de 2019, quando o banco estatal lucrou R$ 21 bilhões.

A queda se deve a uma piora chamada margem financeira, resultado com operações e intermediações financeiras, que caiu 27,2% na comparação anual, para R$ 39,7 bilhões. A margem é a principal receita do banco, obtida sobretudo com operações de crédito e intermediações financeiras

Este quesito, porém, melhorou do terceiro para o quarto trimestre de 2020, indo de R$ 9,5 bilhões para R$ 10,6 bilhões.

No último trimestre do ano passado, o lucro líquido teve um salto de 200% em relação aos três meses imediatamente anteriores, para R$ 5,7 bilhões. No período, as provisões para perdas associadas ao risco de crédito caíram 28,2%, para R$ 2,635 bilhões.

Em janeiro deste ano, porém, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, indicou que o lucro do banco em 2020 poderia ser recorde, devido ao crescimento do crédito imobiliário.

Em 2020, foram concedidos R$ 116 bilhões em crédito imobiliário pela Caixa, um aumento de 28,6% em relação a 2019. As contratações com recursos SBPE praticamente dobraram, totalizando R$ 53,7 bilhões, um crescimento anual de 99,5%.

A carteira de crédito ampla do banco terminou o ano passado em R$ 787,4 bilhões, um crescimento de 13,5% no comparativo com 2019.

A proteção contra calotes, por outro lado, caiu 1,3% ano contra ano, para R$ 34,6 bilhões.

A maior parte deste crédito é imobiliário, com R$ 510,61 bilhões ao fim de 2020, alta de 9,8%.

No ano, a carteira de pessoas jurídicas foi a que mais cresceu, com salto de 83,7%, para R$ 70,9 bilhões. O resultado conta com os empréstimos cedidos no âmbito do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que somaram R$ 16,4 bilhões.

O crédito para pessoas físicas subiu 10,5%, para R$ 90,4 bilhões, enquanto as concessões voltadas para saneamento e infraestrutura registraram alta de 7,7%, para R$ 90,5 bilhões, e o crédito rural subiu 43%, para R$ 7,7 bilhões.

Com o pagamento de programas sociais e de transferência de renda, que totalizaram R$ 362,9 bilhões em 2020 pagos a mais de 121,3 milhões de brasileiros, a Caixa atingiu a marca de mais de 105 milhões de contas digitais abertas no Caixa Tem, totalizando 145,8 milhões de clientes pessoas físicas e jurídicas.

No último trimestre de 2020, o número de empregados da Caixa caiu de 84.290 para 81.945. Em 2020, o banco teve apenas uma agência a menos em relação a 2019, totalizando 3.372.

Caixa no 4º trimestre de 2020

Lucro líquido: R$ 5,7 bilhões

Carteira de crédito: $ 787,4 bilhões

Margem financeira: R$ 10,58 bilhões

Funcionários: 81.945 colaboradores

Principais concorrentes: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander

Folhapress