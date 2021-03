Projeto quer ampliar presença negra no mercado de comissário de voo

A inquietude ao quase não ver outras pessoas negras na aviação comercial fez Kenia Aquino, comissária de voo há 13 anos, e Laiara Amorim, na função há oito anos e piloto em formação, unirem-se para lançar o projeto Pretos que voam.

A iniciativa busca justamente criar condições reais para ampliar a presença de negros e negras no setor. Tudo começa pelo básico: possibilitar o acesso a cursos de preparação da profissão a quem não teria como pagar.

Para executar o "plano de voo", Kenia e Laiara deram o primeiro passo: criaram o coletivo Quilombo Aéreo, que surge da união de coletivos que as duas aeromoças fazem parte. Kenia participa do RS Voo Negro, e Laiara, que reside em Belo Horizonte, do Voe como uma garota negra.

Logo depois, lançaram uma campanha de financiamento coletivo para captar recursos para viabilizar a ideia de bancar os cursos. A campanha foi realizada na plataforma do MatchFunding Enfrente Benfeitoria, e teve um resultado que surpreendeu as aeromoças: a capitação chegou a R$ 61 mil.

Kenia explica que o sucesso da campanha teve como reforço decisivo a participação do Fundo Colaborativo Enfrente e, claro, lembra ela, dos doadores. A cada R$ 1,00 doado, a plataforma injetaria mais R$ 2,00, triplicando a colaboração.

"A Benfeitoria entendia que a adesão das pessoas mostraria se a causa era nobre o bastante para receber o apoio da plataforma", explica uma das idealizadoras do projeto Pretos que voam.

Com os recursos obtidos, o coletivo vai disponibilizar 11 bolsas de estudo para o curso de Comissário de Voo, além de duas vagas para suplentes. O valor de cada bolsa cobre a formação, que será feita em uma escola especializada em Porto Alegre, o uniforme e todas as despesas com exames e a prova da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A seleção de candidatos às bolsas será apenas na Capital. Os interessados devem ter mais de 18 anos, serem negros e ter uma situação de vulnerabilidade social. Para montar a operação de seleção, o projeto conta ainda com o apoio da associação de afroempreendedorismo Odabá, que vai ajudar em aspectos jurídicos, na seleção de candidatos e na comunicação.

Os cursos de comissário custam aproximadamente R$ 6 mil, sendo R$ 3 mil com aulas e o restante para custear as exigências da Anac e exames médicos. "Os valores altos afastam as pessoas negras da aviação", lamenta Kenia.

As idealizadoras do projeto dizem que apenas 5% das pessoas que trabalham como comissárias de voo são negras. Na função de piloto, a participação é ainda menor, de 2% dos postos. Kenia cita que esses números são estimados, pois falta informação das empresas sobre a presença por raça.

"Esse cálculo foi feito por nós mesmas. Nossa meta é contratar uma empresa para fazer esse levantamento de maneira correta e precisa", comenta.

Ela adianta que a intenção é abrir novas edições do projeto. Além de conhecer melhor os números, o Quilombo Aéreo quer ajudar a elevar mais rápido a presença negra na aviação.