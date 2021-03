Ouro fecha em queda com alta nos juros dos Treasuries e à espera de Fed

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira (17) com o mercado à espera de decisão de política monetária o Federal Reserve (Fed,o banco central norte-americano), que será divulgada nesta tarde. Além disso, a alta nos juros dos Treasuries deixou a segurança do metal precioso menos atrativa.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril caiu 0,22%, a US$ 1.727,1 a onça-troy.

O rendimento do T-bond de 30 anos alcançou nesta quarta o maior nível desde novembro de 2019. A renda fixa, assim como os outros mercados, opera na expectativa pela decisão de juros do Fed.

Não é esperada nenhuma mudança na política monetária, mas a instituição deve melhorar as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação nos Estados Unidos.

Além disso, os investidores acompanharão de perto os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a alta recente nos juros dos Treasuries.

"O Fed vai desafiar o mercado de títulos ao não aumentar as taxas de juros antes de 2023 e isso deve apoiar os preços do ouro", pondera o analista de mercado financeiro Edward Moya, da Oanda.

Nesta quarta-feira, contudo, os preços do metal precioso também foram pressionados pela valorização do dólar ante outras moedas fortes. Isso porque quando a moeda americana está em alta, os contratos da commodity ficam mais caros para detentores de outras divisas, o que reduz a demanda e, consequentemente, o preço.

Agência Estado