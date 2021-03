Estiagem e pandemia fazem PIB gaúcho cair 7% em 2020, acima da média nacional

desempenho negativo que a estiagem O Rio Grande do Sul amargou uma queda de 7% em seu Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, mesmo com uma recuperação de 2,7% no quarto trimestre de 2020. Com isso, o resultado anual do PIB somou R$ 473,419 bilhões, fortemente afetado peloinfligiu pelo segundo ano consecutivo à atividade agropecuária.

O desempenho do campo caiu 29,6% no ano, um cenário econômico agravado, ainda, efeitos da pandemia em diferentes atividades. Puxou para baixo o PIB gaúcho, em indicadores bem acima da média nacional, de 4,1%, a retração no agronegócio. Mesmo com a valorização das commodities ao longo de 2020, a falta de chuva afetou fortemente as receitas do setor.

Assim como a renda do campo se dissemina por todo o Estado (do comércio ao setor de serviços, nos meios rurais e urbano e nos cofres públicos) as perdas também são pulverizadas. A alta no quarto trimestre de 2020 teve como destaque a indústria (1,8%), puxada em boa parte pelas vendas de máquinas e equipamentos agrícolas, que apesar da estiagem segue investido. Contra igual período de 2019 a variação total ainda ficou negativa em 2,1%.