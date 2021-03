Inflação de Porto Alegre sobe na segunda semana de março, revela FGV

Na esteira do aumento dos preços da gasolina, a inflação de Porto Alegre subiu na segunda semana de março, com variação de 0,79%, conforme informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (17), na divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal. Ao todo, seis das sete capitais pesquisadas pela FGV tiveram alta no IPC-S.

Nos últimos 12 meses, Porto Alegre acumula alta de 6,07%. Cinco das oito classes de despesa que compõem o indicador registraram elevação em suas taxas: Habitação (0,05%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,26%), Transportes (3,65%), Despesas Diversas (0,03%) e Comunicação (-1,24%). A gasolina, mais uma vez, foi destaque individual, passando de uma taxa de 8,14% para 9,64%.

No geral, o índice do instituto ficou em 0,88%, alta de 0,21 ponto percentual na comparação com a última apuração. Abaixo, confira os levantamentos mais recentes com as sete capitais.