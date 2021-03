Padaria Mercopan fecha as portas no bairro Bom Fim, em Porto Alegre

Em silêncio, sem avisar os clientes, as gestoras da Padaria Mercopan fecharam as portas da filial do bairro Bom Fim neste sábado (13). "Preferimos não avisar, pois não era uma notícia boa. Ficamos sentidas, pois era um local querido, mas optamos por manter a saúde da marca", explica a sócia-proprietária Alessandra Spanamberg Leite. Ela observa que a loja matriz da Mercopan (que conta com 18 colaboradores) segue aberta na avenida Ijuí, no bairro Petrópolis, onde foi inaugurada há 13 anos. Outra operação, inaugurada em agosto de 2020 em formato de cafeteria dentro do Supermercado Nacional da Nilópolis, também continuará funcionando.

por conta da pandemia de Covid-19 Até o dia do encerramento, a loja do Bom Fim, aberta em 2015, estava operando com quatro funcionários (metade da equipe original),. "Além de pagarmos um aluguel caro - que apesar do preço ter sido flexibilizado, não foi suficiente -, ainda tínhamos despesas diárias com transporte de alimentos de produção e os salários destes colaboradores", justifica a empresária. "Vendendo quase nada em um dia, ficou insustentável."

Alessandra afirma que a decisão de baixar definitivamente as cortinas da operação do Bom Fim ocorreu uma semana antes do encerramento das atividades no ponto. "Devido à situação do comércio em Porto Alegre estar instável por conta dos decretos, e considerando a queda do movimento nas lojas (de forma mais intensa no Bom Fim), percebemos que era a hora de evitar um problema maior para a empresa no futuro", complementa.

Segundo a empresária, a Padaria Mercopan seguirá com as outras duas operações, e deve intensificar o trabalho pelos canais de e-commerce. "Atualmente, os pedidos pelo whatsapp e pelo Ifood representam de 20% a 25% das nossas vendas, o que para nós - que não apostávamos é gigante."