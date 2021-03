Ouro fecha em alta com volatilidade em juros dos Treasuries antes de Fed

O ouro fechou em alta nesta terça-feira (16) em meio à volatilidade nos juros dos Treasuries antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nesta quarta-feira (17). Com o avanço de hoje, o preço do metal precioso se manteve no maior nível em duas semanas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril subiu 0,10%, a US$ 1.730,9 a onça-troy.

"Acreditamos que o ouro tenha agora precificado as notícias negativas", afirma o chefe de Pesquisa em Commodities do Commerzbank, Eugen Weinberg. Hoje, o metal precioso se manteve em alta mesmo com a valorização do dólar ante outras moedas fortes e certa volatilidade nos mercados de renda fixa e acionário dos Estados Unidos.

Na visão de Weinberg, o ouro está presumivelmente recebendo apoio adicional do fato de que os participantes do mercado esperam que o Fed confirme sua postura dovish no comunicado de política monetária amanhã, apesar das perspectivas melhores para a economia americana.

"No longo prazo, o ouro continua atraente, em nossa opinião, não apenas para preservação de capital, mas também como reserva de moeda", diz o profissional do banco alemão.

Agência Estado