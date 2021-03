Empresa quer produzir biogás a partir de capim-elefante

Um projeto capitaneado pela Petrus Bio-Energy do Brasil pretende produzir biogás usando como matéria-prima o capim-elefante. A unidade, que está prevista para ser construída no município de Triunfo, purificará o biogás, transformando-o em biometano, que poderá ser utilizado como combustível e atender ao mercado de gás natural veicular (GNV).

O diretor-executivo da empresa, Eduardo Cereja Raymundo, afirma que será a maior planta industrial dessa natureza no planeta. A perspectiva é de que a produção mensal da unidade chegue a 15 milhões de metros cúbicos de biogás. Além de biogás e biometano, a estrutura produzirá CO2, que pode ser aproveitado pela indústria de refrigerantes, por exemplo. Já o resíduo do capim-elefante servirá como biofertilizante.

Segundo Raymundo, o investimento estimado no empreendimento é de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão e a ideia é captar esses recursos com fundos de investimentos e através do lançamento de debêntures. Ele espera que seja possível começar a implantação do complexo até o começo de maio e estima em 13 meses o tempo de instalação da unidade. O diretor da Petrus Bio-Energy informa ainda que os biometano chegará aos postos de combustíveis através de caminhões, que irão transportar o gás de forma comprimida. O combustível também poderá ser destinado a atender à demanda de frotas de empresas.