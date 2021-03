PIB do G-20 cresce 2,1% no 4º tri de 2020, mas tem forte desaceleração, diz OCDE

O Produto Interno Bruto (PIB) do G-20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 2,1% no quarto trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, segundo relatório publicado nesta segunda-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A OCDE ressalta, porém, que o desempenho do G-20 foi bem inferior ao do terceiro trimestre, quando o PIB do grupo teve expansão de 7,8% em relação ao segundo trimestre. Entre os integrantes do G-20, a Índia manteve a maior taxa de crescimento (7,9%) no quarto trimestre, após o salto de 23,7% do trimestre anterior.

Na maioria dos outros países do G-20, o PIB avançou no quarto trimestre, ainda que em ritmo mais fraco do que no terceiro trimestre, aponta a OCDE: México (3,3%), Brasil (3,2%), Austrália (3,1%), Indonésia (2,9%), Japão (2,8%), Arábia Saudita (também 2,8%), China (2,6%), Canadá (2,3%), Turquia (1,7%), África do Sul (1,5%), Coreia do Sul (1,2%), Reino Unido (1%) e Estados Unidos (também 1%).

Por outro lado, o PIB da Itália sofreu contração de 1,9% no quarto trimestre e o da França encolheu 1,4%. No trimestre anterior, os dois países haviam crescido 15,9% e 18,5%, respectivamente.

Em 2020 como um todo, o PIB do G-20 teve retração de 3,3%. Os únicos países a se expandir no ano passado foram China (2,3%) e Turquia (1,8%). Já o Reino Unido sofreu o maior tombo anual, de 9,9%.

Agência Estado