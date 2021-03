Carreata em Porto Alegre pede reabertura de atividades econômicas

Uma carreata que saiu das imediações do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e percorreu bairros como Moinhos de Vento e Centro Histórico, no final da manhã deste domingo (14), protestou contra as medidas restritivas da bandeira preta e pelo direito de reabrir as atividades econômicas.

Ao longo do trajeto, o percurso foi acompanhado por centenas de veículos, enfeitados com balões verdes e amarelos e faixas contra o governo Eduardo Leite. A mobilização se estendeu até o início da tarde e também contou com manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Alguns manifestantes, como integrantes do movimento Brasil 200 no Rio Grande do Sul, que por meio das redes sociais "convoca todos os brasileiros que geram valor a protagonizar a política no País", registraram a mobilização pelas redes sociais. A carreata foi destacada como ato "pela liberdade, pela aplicação dos recursos na saúde e pelo direito de trabalhar", e segundo postagem do grupo, contou com a participação de mais de 3,5mil carros.