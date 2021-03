Bolsas de NY fecham mistas, com alta nos rendimentos dos Treasuries e pacote

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira (12), com investidores reagindo à alta nos retornos dos títulos da dívida pública americana, o que pressionou os índices, por um lado, e a liberação de recursos previstos no pacote de estímulos fiscais, sancionado na quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de outro. Mesmo com o cenário misto, os índices Dow Jones e S&P 500 renovaram seus recordes históricos de fechamento.

O Dow Jones fechou em alta de 0,90%, a 32.778,64 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,10%, a 3.943,34 pontos, invertendo sinal perto do fechamento após recuar no restante do pregão. Por fim, o Nasdaq fechou em queda de 0,59%, a 13.319,86 pontos, pressionado por ações de companhias de tecnologia, mais sensíveis ao avanço dos juros dos Treasuries.

Facebook (-2,00%), Microsoft (-0,58%), Apple (-0,75%) e Alphabet (-2,41%), controladora do Google, registraram recuos expressivos nesta sexta, assim como a Tesla, quarta ação de maior peso do Nasdaq, que caiu 0,84%. Na semana, o Dow Jones avançou 4,07%, o S&P 500 acumulou alta a 2,64% e o Nasdaq registrou ganhos de 3,09%.

O mercado de renda fixa dos EUA foi o principal driver a movimentar os índices nova-iorquinos nesta sexta. A injeção de mais estímulos na economia americana tende a pressionar as expectativas de inflação no país, o que acirra o movimento de venda dos títulos da dívida pública entre investidores, provocando a alta nos juros. Nesta sexta, o rendimento da T-note de 10 anos chegou a avançar a 1,633%. Analistas estimam que os juros dos títulos com vencimento em uma década chegarão a 2,0% até o fim de 2021.

Em contrapartida, a assinatura do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão por Biden também foi motivo de otimismo entre investidores, diante da perspectiva de aceleração da economia dos EUA, em direção a uma recuperação robusta após a crise do coronavírus. Nesta sexta, o presidente americano disse que a nova rodada de estímulos criará 7 milhões de empregos no país, cuja taxa de desemprego atual é de 6,2%.

O setor bancário foi um dos destaques positivos nas bolsas nesta sexta, se beneficiando do noticiário econômico dos EUA. O Bank of America avançou 1,83%, seguido de Morgan Stanley e JPMorgan Chase, que registraram ganhos de 1,35% e 1,20%, respectivamente. Wells Fargo (+2,80%) e Citigroup (+2,55) acumularam altas ainda mais expressivas.

Ações de companhias aéreas também tiveram forte avanço, com destaque para a American Airlines (+5,51%). Já a Boeing subiu 6,79% nesta sexta, após anunciar a venda de 24 aviões do modelo 737 MAX. Em desempenho similar, o setor automotivo esteve entre os principais ganhadores do pregão desta sexta-feira, com Ford em alta de 4,37% e General Motors, de 5,20%.

Entre indicadores nos EUA, foi divulgado o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de fevereiro pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado veio em linha com a projeção de analistas, e ajudou a moderar a alta nos rendimentos dos Treasuries, dando algum apoio às bolsas de NY.

Agência Estado