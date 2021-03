Ouro fecha em baixa, pressionado por rendimentos dos Treasuries e dólar forte

O contrato futuro de ouro mais líquido teve baixa nesta sexta (12) pressionado pelo fortalecimento do dólar e pela contínua alta dos retornos dos Treasuries. Reserva de segurança, o metal precioso tende a se prejudicar quando os rendimentos de títulos públicos aumentam, uma vez que não rende juros.

O ouro com entrega prevista para abril fechou em queda de 0,16%, a US$ 1.719,8 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Já na semana, o metal teve alta de 1,25%.

Segundo o analista Stephen Innes, da corretora Axi, o movimento na renda fixa pode levar o ouro a perder o nível de US$ 1,7 mil a onça-troy. "Se você não acha que a economia dos EUA vai crescer e os rendimentos de 10 anos não vão subir para 1,85-2,25%, certamente compre ouro - e muito. Mas você estará nadando contra a correnteza", afirmou.

"O preço do ouro geralmente acompanhou os movimentos dos rendimentos dos Treasuries dos EUA" na última semana, aponta a Capital Economics, que lembra que o aumento anterior nos rendimentos levou a uma queda no investimento no metal. No entanto, "com a demanda física proporcionando uma espécie de piso, duvidamos que o preço do ouro caia para menos de US$ 1.600 a onça este ano", projeta a consultoria.

Cotado em dólar, o ouro ainda sofreu pressão hoje da valorização da moeda americana, uma vez que o movimento torna o metal mais caro para detentores de outras divisa, o que reduz a demanda.

Agência Estado