Zaffari recebe licença para obra na Zona Leste

A espera acabou. Um dos maiores empreendimentos já projetados pelo grupo Zaffari teve sinal verde para começar a ser executado em uma área hoje coberta por densa vegetação, situada na Zona Leste de Porto Alegre.

Quem reside no entorno do imenso complexo de terrenos, que começa na esquina da avenida Protásio Alves com a rua Ary Tarragô, e se ramifica até a avenida Alberto Pasqualini, costuma perguntar: quando o Zaffari vai construir na área da antiga Gaúcha Cross?

Os moradores sabem que os imóveis, ainda com resquícios das instalações das revendas de veículos da Volkswagen (Gaúcha Car) e motos (Gaúcha Cross), são da companhia. Um tótem do esquilo, símbolo da bandeira de supermercados, está erguido há tempos na margem do terreno, ao lado da Protásio Alves. Sinal de preparo para as futuras intervenções é que uma cerca que estava danificada, permitindo ingresso no terreno, foi trocada por uma nova.

O aval que faltava para a companhia começar a implantar o chamado Jardim Itália foi dado pela prefeitura de Porto Alegre. A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade emitiu, no fim de fevereiro, a licença de instalação (LI), que é a autorização para as obras de um empreendimento de construção civil. O prazo para execução é fevereiro de 2024, que pode ser prorrogado, caso o grupo solicite.

A licença, que abrange uma lista de "condições e restrições" na área ambiental distribuída em nove páginas, abrange as edificações para a quadra B, ao lado do encontro da Protásio com a Ary Tarragô. No registro, aparece como imóvel do número 7.472. O escopo completo analisado soma 220,6 mil metros quadrados de área a ser construída, que tem shopping center (167 mil metros quadrados) e quatro torres comerciais (33,5 mil metros quadrados).

"Vamos ter hipermercado com lojas e depois vamos ver o centro comercial (shopping)", adianta o diretor de expansão do grupo, Claudio Luiz Zaffari. A emissão da LI na largada de 2021, após dois anos da emissão da licença prévia (LP), em 2019, atendeu à previsão feita pelo diretor ao Jornal do Comércio, no fim de 2020. "Aquela região, sem dúvida, vai ter muito desenvolvimento", aposta o diretor de expansão, que adianta que a intenção é executar os empreendimentos previstos e licenciados por fase.

O JC apurou com o Escritório de Licenciamento, ligado à pasta de Meio Ambiente, que a primeira fase envolverá 48 mil metros quadrados de construção, com investimento projetado de R$ 92 milhões. Cláudio Luiz Zaffari evitou falar em cifras do investimento, que serão ainda calculadas, tanto da fase inaugural como no conjunto do megaempreendimento.

BOX - Dados do megaempreendimento

Trajetória do licenciamento na prefeitura de Porto Alegre:

2015: Primeira licença prévia para um loteamento no número 7.212

2018: Nova licença prévia para o loteamento residencial Jardim Itália no número 7.212

2019: Licença prévia para shopping e centro comercial no número 7.472, ao lado do residencial, e registro do loteamento, de mais de 500 mil metros quadrados

2021: emissão da licença de instalação (LI) do complexo comercial

O que está previsto na área e como o Zaffari planeja executar?

Parte comercial: o projeto total terá shopping center e quatro torres comerciais, somando 220,6 mil metros quadrados de áreas construída. O Zaffari vai executar por fases. A primeira terá 48 mil metros quadrados, com hipermercado e lojas. A prefeitura diz que o investimento será de R$ 92 milhões

Loteamento: área de 500 mil metros quadrados, com vias internas, três praças (com dimensão equivalente a 1,5 Parcão) e escola de 12 mil metros quadrados. A implantação começa com duas torres com 16,3 mil metros quadrados de área a serem erguidas pela incorporadora Melnick Even.

Loteamento possui mais de 500 mil metros quadrados