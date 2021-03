Maioria das bolsas da Europa fecha em alta; Londres vai na direção inversa

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira (10), diante da expectativa pela aprovação de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos por meio do Plano de Resgate Americano, orçado em US$ 1,9 trilhão. O mercado ainda monitora os juros longos dos Treasuries americanos, que operam em leve alta no começo da tarde de hoje. Londres contrariou o otimismo das bolsas, sob impacto das quedas registradas em ações de mineradoras.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,40%, em 422,11 pontos.

A economia americana foi, mais uma vez, o principal fator a movimentar as bolsas europeias. A Câmara dos Representantes dos EUA deve aprovar nesta quarta o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo governo de Joe Biden, segundo afirmaram na terça-feira a presidente e o líder da maioria da Casa. Os rendimentos dos Treasuries, os títulos da dívida pública americana, seguem sob atenção de investidores. A alta moderada observada nas primeiras horas de pregão em Nova York, porém, não colocaram pressão sobre os índices europeus.

Diante deste cenário, o índice alemão DAX, da bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 0,71%, aos 14.540,25 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, avançou 1,11% nesta quarta-feira, aos 5.990,55 pontos. O setor de telecomunicações europeu registrou bom desempenho nesta quarta, com a Deutsche Telekom com ganhos de 4,90% em Frankfurt, seguida de avanço a 4,75% da Telecom Itália no FTSE MIB, índice da bolsa de Milão, que fechou em alta de 0,46% nesta quarta, aos 23.925,96 pontos.

Em contrapartida, o FTSE 100 da bolsa de Londres recuou 0,07%, aos 6.725,60 pontos, pressionado por papéis de empresas mineradoras. As perdas nas ações do setor respondem à forte queda recente do minério de ferro chinês, que registrou leve recuperação nesta quarta. A Antofagasta recuou 2,99% nesta quarta, seguida de perto por BHP Group (-2,98%) e Rio Tinto (-3,04%).

Acompanhando o movimento majoritário das bolsas europeias, o IBEX 35, de Madri, fechou em alta de 0,34%, aos 8.525,20 pontos, enquanto o PSI 20, de Lisboa, avançou 0,55%, aos 4.763,23 pontos.





Agência Estado