Mapa do Emprego permite análise da economia gaúcha

Mapa do Emprego Mais funcional e de fácil acesso, a 10ª edição do, divulgada nesta quarta-feira (10) pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), é a nova ferramenta interativa para conhecer o perfil do emprego formal na economia gaúcha. O mecanismo apresenta dados baseados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de 2019, o registro mais recente disponível no País.

Assim como na edição anterior, a ferramenta, este ano, apresenta duas versões: a de acesso universal e a de acesso restrito aos sindicatos da Fecomércio-RS. Na primeira, o usuário poderá ter informações do perfil do emprego formal do estado em duas dimensões geográficas, Corede e município, e em três dimensões de atividade econômica (seção CNAE 2.0, divisão CNAE 2.0 e classe 2.0). Na versão para os sindicatos, há ainda informações relativas aos estabelecimentos.

"Ela entrou em um nível de detalhamento muito maior. Hoje, por exemplo, conseguimos acessar o perfil do emprego por atividade produtiva no nível da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que é super específica, e por município", conta a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo. "Nós conseguimos ver as características do emprego de um município em um determinado segmento de atividade econômica", complementa.

Esta nova funcionalidade pode ser útil para diferentes questões. É possível utilizar as informações para discutir acordos coletivos mais assertivos para determinado perfil de trabalhador ou para visualizar qual perfil de trabalhador está sendo prejudicado pelos fechamentos do comércio, por exemplo.

A economista salienta que os dados disponíveis no novo mapa são referentes ao perfil médio dos trabalhadores. Dessa forma, mesmo que sejam de 2019, eles não apresentam variações significativas em relação a 2020, ano afetado pela pandemia, de forma a afetar a utilização dos usuários. "Se um emprego tem uma proporção de 54% e 46% no número de mulheres e homens empregados, por exemplo, é muito provável que continue assim. O perfil médio não é alterado. O que é alterado é a totalidade dos empregos", explica.

Ao utilizar o Mapa do Emprego 2021, os usuários podem acessar diferentes informações. São elas: número de vínculos, perfil de gênero, etário e educacional dos trabalhadores, salários médios, tempos médios de vínculo, rotatividade, número de vínculos por porte do estabelecimento contratante, tipo de contrato e por enquadramento tributário do contratante.

Em 2019, o Rio Grande do Sul apresentou 2,9 mil empregos formais. A maior parte dos vínculos formais era ocupado por homens (53,8%), e a idade média dos trabalhadores era de 37,9 anos. Quanto à remuneração, em média, o rendimento foi de R$ 2.865,32, sendo que os homens receberam, em média, R$ 3.076,14 e as mulheres, R$ 2.619,79. Os dados mostram também que as empresas optantes do Simples Nacional responderam por 22,46% do emprego formal.