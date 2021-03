Taurus desmente surto de Covid-19 entre funcionários da fábrica de São Leopoldo

A fabricante de armas Taurus, com sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, desmente boatos de que estaria ocorrendo um surto de Covid-19 na unidade. Por meio de nota oficial, a empresa informa o surgimento de "denúncias infundadas e sem compromisso com a verdade".

No comunicado, em que repudia as informações falsas, a Taurus reforça que denúncias foram criadas "para prejudicar as pessoas e empresas que estão comprometidas em colaborar para superarmos este desafio invisível", referindo-se ao cononavírus.

Segundo a assessoria da empresa, a Taurus tem 2,6 mil funcionários e, desde o dia março de 2020 instituiu um comitê que se reúne diariamente para analisar as ações de combate e prevenção à Covid-19. "Nossa maior prioridade é proteger a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores. Todos os cuidados internos são comprovados na medida em que nunca existiu surto de casos dentro da empresa. Inclusive, a Taurus é uma referência no município de São Leopoldo no que se refere a adoção de medidas necessárias para lidar com a situação da Covid-19", destaca o texto.

A empresa não respondeu, no entanto, se houve algum registro de contaminação pelo novo coronavírus entre seus funcionários.

Além de ações implementadas para controle da pandemia na unidade fabril gaúcha, a companhia informa ainda que lançou um "bônus de prevenção", que resulta em um vale alimentação de R$ 250, entregue no final do mês aos funcionários que se cuidam, que não têm nenhuma alteração de saúde e que respeitam o distanciamento, as regras de prevenção e os protocolos da empresa.

A Taurus ressalta ainda que acompanha com toda a atenção a evolução da pandemia, e segue adotando as ações necessárias e determinações das autoridades competentes. "Para, de forma responsável, proteger a saúde de seus funcionários e garantir um ambiente seguro para todos os seus colaboradores e comunidade em geral", completa a nota.