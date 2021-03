Aneel confirma penalidade de R$ 6,34 milhões à CEEE-D

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) analisou nesta terça-feira (9) recurso da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) contra penalidade imposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) à distribuidora devido a não conformidades (deixar de atender a certos requisitos) apuradas na fiscalização dos indicadores de continuidade no abastecimento de energia referentes ao ano de 2014. A Aneel atendeu parcialmente ao recurso da concessionária e com isso reduziu a multa, que seria de cerca de R$ 6,91 milhões, para em torno de R$ 6,34 milhões.

Essa não foi a primeira diminuição da penalidade, inicialmente o valor a ser pago pela empresa era de R$ 18,76 milhões. A CEEE-D está presente em 72 municípios gaúchos das regiões Metropolitana, Sul, Centro-Sul, Campanha, Litoral Norte e Sul. Atualmente, conta com mais de 1,7 milhão de clientes e a sua área de concessão ocupa 26% do território do Rio Grande do Sul e abrange 35% da população do Estado.