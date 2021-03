Litoral Norte gaúcho entra em lockdown, mas teme impacto econômico

Após decidirem, municípios do Litoral Norte gaúcho ressaltaram a importância de se restringir ainda mais as atividades em meio ao colapso hospitalar que se intensifica no Rio Grande do Sul, mesmo que isto seja prejudicial à economia. As novas medidas, que passam a valer a partir das 0h deste sábado (6), preveem o fechamento de todas as atividades econômicas, incluindo, até mesmo, os supermercados.

Prefeito de Torres, Carlos Souza afirma que é inevitável que se tenha perdas neste momento. Mesmo que não consiga mensurar o impacto que as novas restrições podem ter na economia durante os próximos dois dias, ele espera que o lockdown não seja mais necessário após este período. “É evitar o fechamento de mais de dois dias para que não se prolonguem as perdas e para que a interferência na economia seja a menor possível”, diz.

A decisão pelo lockdown tem o intuito de diminuir a circulação de pessoas e evitar que os veranistas se desloquem para o litoral em um momento em que os hospitais estão lotados. O governo do Estado. “Entende-se que a temporada de veraneio encerrou”, avalia Souza. “Todos esses agravantes inibem e retardam a vinda das pessoas para as praias”, complementa. Nos últimos finais de semana, o Litoral Norte recebeu um grande número de veranistas que ainda aproveitavam o calor e as praias da região.

Por esta razão, para o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Maneco Hassen, a medida que amplia as restrições já determinadas pelo governo do Estado é necessária. Ele diz que a temporada de veraneio só acaba quando não houver mais calor, e o único caminho de evitar os deslocamentos para o litoral é reduzindo as atividades econômicas de todos os setores locais.

“Todas as restrições são prejudiciais para a economia”, afirma Hassen. “É um momento em que, mesmo discordando das regras, nós temos que fazer todo o esforço para cumprí-las, sob pena de a situação ficar ainda mais grave e as medidas restritivas terem que ser ampliadas por ainda mais tempo”.

A prefeitura de Capão da Canoa é outra que avalia o lockdown como uma medida necessária neste momento. No entanto, ela não acredita que apenas um final de semana irá impactar de forma significativa a economia do município.

Setor hoteleiro sente os efeitos das restrições e da falta de hóspedes

O Hotel Araçá, localizado na Praia do Araçá, em Capão da Canoa, ficará sem hóspedes e sem funcionários durante o final de semana. Todos os trabalhadores do local foram dispensados de suas atividades pelo final de semana. Eles voltarão ao trabalho na segunda-feira, mas sem muita esperança de melhora no movimento.

O gerente do local, Henrique de Oliveira, entende que o veraneio já acabou no Litoral Norte e afirma que em anos anteriores o hotel recebia um significativo número de hóspedes até a Páscoa. Oliveira relata ter percebido que neste verão o número de hospedagens sofreu uma queda.

Em razão do lockdown, o hotel estará fechado pelos próximos dois dias e, como solução para as reservas que já haviam sido feitas, o hotel ofereceu uma carta de crédito para os hóspedes, possibilitando que eles remarquem a viagem para outro momento e, com isso, Oliveira afirma que o faturamento do hotel cairá a zero no período.

O gerente afirma que todos os protocolos sanitários foram seguidos no local e entende que o bloqueio total é inadequado. Para ele, as medidas mais restritivas deveriam ter sido tomadas no início do verão, prevenindo aglomerações na praia. “Outras medidas de prevenção poderiam ter sido tomadas, o turismo e o comércio foram os mais prejudicados”, comenta.

Oliveira afirma que o carnaval gerou muitas aglomerações no litoral e relembra que os hotéis tiveram restrição no número de hóspedes, enquanto muitas pessoas alugaram casas. Segundo ele, nestes aluguéis os turistas se hospedaram junto de outras pessoas, não seguindo os cuidados sanitários que são praticados pelo setor hoteleiro.

A vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul (ABIH RS) e presidente do Sindicato de Hoteis e Restaurantes do Litoral Norte gaúcho, Ivone Ferraz, compartilha da mesma opinião. Para ela, o lockdown é equivocado e o veraneio, que tradicionalmente iria até o final de março, terminou após o decreto que colocou todo o Estado em bandeira preta.

Ivone afirma que o faturamento do setor hoteleiro vai zerar durante o final de semana e pergunta como será possível pagar funcionários e contas sem dinheiro. De acordo com a sindicalista, as reservas para o sábado e para o domingo foram canceladas, mas os hóspedes que estavam dentro dos hotéis seguirão no local, mesmo com as portas fechadas.