Projeto visa capacitar 1,5 mil mulheres empreendedoras no RS

A Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Stas) lança, nesta próxima segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, o projeto RS TER – Mulheres Empreendedoras. A iniciativa vai capacitar e oferecer ferramentas necessárias para o empreendedorismo feminino. Serão 1,5 mil vagas direcionadas às mulheres em todo o Estado para cursos de elaboração e desenvolvimento de planos de negócios, finanças, inovação, marketing e e-commerce. Além do desenvolvimento de ideias, projetos e empreendimentos sociais, tradicionais e culturais.

O projeto, que faz parte do programa RS Trabalho, Emprego e Renda – RS TER, atenderá, preferencialmente, mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, estimulando o crescimento da participação da mulher como grande potencial transformador da sociedade na geração de trabalho e renda.

Para fundamentar o projeto, os técnicos da Stas fizeram uma análise do cenário empreendedor, que mostra que cerca de 9,3 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil, representando 34% dos “donos de negócio”, conforme o IBGE. No mesmo sentido, o Sebrae divulgou, em 2019, o Relatório Especial de Empreendedorismo Feminino no Brasil, apontando que 48% de MEIs (microempresário individual) são mulheres. Mesmo com o aumento de atividades empreendedoras femininas, muitos problemas persistem, como o rendimento financeiro menor para as mulheres e maior dificuldade para conseguir crédito. Além disso, as atividades foram drasticamente afetadas pela pandemia do coronavírus.

neste link Mulheres que tiverem interesse podem fazer a inscrição clicandoa partir do dia 8 de março.

Como vai funcionar

Durante o curso, as alunas vão entender a dinâmica do empreendedorismo, elaboração e desenvolvimento de planos de negócios, finanças, marketing e e-commece. Elas contarão, após o término do curso, com assessoramento e acompanhamento dos empreendimentos pelo prazo de seis meses.

O projeto vai fornecer instrução, assessoria e acompanhamento para a ampliação das habilidades empreendedoras, construção de bases para desenvolver competências necessárias para gerir empreendimentos, desenvolvimento de uma visão global, estímulo ao protagonismo empreendedor, identificação do posicionamento estratégico de cada negócio e seu portfólio de produtos, estímulo ao desenvolvimento das comunidades locais, caminhos para ampliar os postos de trabalho e diversificar a renda nos locais em que estão inseridos. O edital será lançado até o fim de março e selecionará uma organização da sociedade civil (OSC) para capacitar as mulheres.