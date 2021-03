Dólar tem valorização de 0,29%, cotado a R$ 5,67

O dólar opera em alta no mercado à vista nesta sexta-feira (5) - após cair com a aprovação da PEC Emergencial pelo Senado -, reagindo à elevação persistente dos juros dos Treasuries de longo prazo nos Estados Unidos. Os resultados da produção industrial brasileira em janeiro vieram exatamente iguais às medianas das projeções do mercado e ficam em segundo plano no câmbio.

Às 9h43min desta sexta, o dólar à vista subia 0,56%, a R$ 5,6919. O dólar para abril ganhava 0,12%, a R$ 5,680.

A produção industrial subiu 0,4% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, igual à mediana e dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Estadão (-2,40% a +1,0%). Em relação a janeiro de 2020, a produção subiu 2,0%, também igual à mediana e dentro das estimativas (-0,40% a +6,80%). Em 2021, a indústria acumula alta de 2,0% e, em 12 meses, computa queda de 4,3%.

Nos EUA, o retorno dos títulos públicos americanos de 10 e 30 anos segue em alta, ainda ecoam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Ontem, Powell destacou a volatilidade no mercado de renda fixa, mas sem reação contra a inclinação da curva de rendimentos. A avaliação é de que novos avanços de taxas no mercado de títulos podem seguir ocorrendo, uma vez que as condições de financiamento podem piorar também.

Logo mais, às 10h30min, os investidores vão acompanhar dados de emprego e da balança comercial dos EUA. Também nas próximas horas, a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fala em evento (11h) e dois dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) discursam à tarde. No radar está ainda a votação do pacote fiscal dos EUA no Senado, que pode ocorrer ainda hoje, embora os Republicanos devam tentar atrasar o desfecho.

Agência Estado