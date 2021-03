Empresas Randon encerram 2020 com crescimento de 168% no lucro líquido

As Empresas Randon, sediadas em Caxias do Sul, apresentaram, em 2020, um lucro líquido de R$ 664,67 milhões, o que representa um crescimento de 168% em relação aos R$ 247,61 milhões registrados em 2019. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (4).

A receita líquida consolidada atingiu R$ 5,4 bilhões, 6,5% superior à receita obtida no ano anterior. Em linha com este avanço, está a evolução da receita bruta, antes da consolidação, 5,6% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 7,7 bilhões. Além disso, a companhia alcançou um Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado de R$ 1,2 bilhão, crescimento de 7,7% ante 2019.

“Mesmo em um ano desafiador, tivemos um desempenho muito bom, alicerçado por nossos planos de expansão e pelos investimentos em inovação, que seguiram como foco. Adicionalmente, o ano que passou nos trouxe oportunidades de acelerar projetos envolvendo a nossa transformação cultural e digital, aprofundando temas emergentes e assuntos como ESG, com a revisão de iniciativas de meio ambiente e dando continuidade ao aprimorando da nossa governança corporativa”, salienta o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon.

Já no quarto trimestre de 2020, as Empresas Randon tiveram lucro líquido de 490,39 milhões, um salto de 827% em relação aos 52,87 milhões registrados no mesmo período de 2019. A receita bruta total somou R$ 2,6 bilhões, 44,2% superior em relação à receita obtida do mesmo trimestre do ano anterior. A receita líquida consolidada registrou aumento de 40,7% se comparada com o mesmo período de 2019, totalizando R$ 1,8 bilhão. O lucro bruto do quarto trimestre de 2020 somou R$ 483 milhões, aumento de 58,8% no comparativo com o mesmo período do ano anterior.

Segundo o CFO das Empresas Randon, Paulo Prignolato, os números do quarto trimestre de 2020 surpreenderam e foram melhores do que o esperado para o período. “A forte demanda por semirreboques e a recuperação do mercado de caminhões possibilitaram avançar em volumes e receitas”, explica. Além disso, no último trimestre do ano passado, a Randon e algumas de suas controladas tiveram êxito em processos tributários relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, que somou R$ 778,4 milhões no consolidado, impactando positivamente nos resultados do período.