Dólar abril retoma alta com início de votação do 2º turno de PEC e exterior

O dólar volta a reduzir a queda no mercado à vista e retoma alta no mercado futuro, com nova máxima a R$ 5,6415 há pouco. Os ajustes ocorreram em meio aoem segundo turno da PEC Emergencial, cujo desfecho é incerto, e com o exterior negativo pesando mais em meio expectativa por fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirma Vanei Nagem, da Terra Investimentos.