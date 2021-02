Fiergs orienta indústrias sobre protocolos da bandeira preta

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) comunicou aos seus filiados que, a partir de sábado (27), as indústrias deverão seguir os protocolos da bandeira preta até o dia 7 de março, conforme o mapa do distanciamento controlado anunciado pelo Governo do Estado, com foco no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

O comunicado destaca que, durante a vigência da bandeira preta, as indústrias devem respeitar critérios específicos de funcionamento, com teto de operação de percentual máximo permitido de trabalhadores presentes em 75% no mesmo turno ao mesmo tempo, também respeitando o teto de ocupação do espaço físico. "A Fiergs compreende a gravidade do momento que o Estado atravessa, e salienta que não se trata da questão saúde versus economia, mas de ambas terem o mesmo olhar que passa pelo comprometimento de todos para chegar a um denominador comum, ou seja, a sobrevivência das pessoas e empresas", diz o texto.

A entidade afirma que, durante o período, o modo de operação das indústrias "respeitará o teto de operação e o teto de ocupação do espaço físico (máximo de pessoas), e fica autorizado o teletrabalho e o trabalho presencial restrito, devendo haver ventilação cruzada de portas e janelas abertas e/ou sistema de renovação de ar".