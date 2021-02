Badesul obtém lucro de R$ 13,1 milhões no ano de 2020

Apesar de todas as adversidades do ano passado na saúde e na economia em função da pandemia de coronavírus, o lucro líquido do Bandesul ao final de 2020 foi de R$ 13,1 milhões. O desempenho foi considerado um ótimo resultado, principalmente no segundo semestre, quando a economia voltou a dar sinais de recuperação.

O saldo atual de operações ativas do Badesul é de R$ 2 bilhões. Durante o ano de 2020 foram aprovadas 196 novas operações de crédito, no valor total de R$ 477,6 milhões e desembolsados R$ 447,8 milhões tanto para o financiamento de novos investimentos na economia gaúcha, quanto para a sustentação de investimentos antes apoiados, ao que se soma a integralização de R$ 3,1 milhões em fundos de investimentos em participações.

“O ano de 2020 reafirma o compromisso do Badesul em relação ao seu propósito de promover o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. O Badesul continua sempre presente para apoiar empresários dos mais diversos setores, produtores rurais e o setor público neste momento de superação em que vivemos em virtude da Covid-19”, afirma a presidente do Badesul, Jeanette Lontra.

O Patrimônio Líquido também obteve crescimentos sucessivos, R$ 708,8 milhões em 2018, R$ 732,9 milhões em 2019 e R$ 743,0 milhões em 2020.