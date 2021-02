Abrasel avalia suspensão da cogestão no RS como um 'erro' e critica restrições

suspensão da cogestão A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) criticou nesta sexta-feira (26) a, anunciada na quinta (25) pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Segundo a entidade no Estado, a medida dificultará ainda mais a recuperação da crise econômica causada pela pandemia.

Entre este sábado (27) e o outro domingo (3), os municípios deverão seguir as determinações do mapa de distanciamento controlado do governo estadual. As restrições impedem que bares e restaurantes tenham atendimento presencial. Os estabelecimentos podem funcionar com tele-entrega, sem limite de horário, e drive-thru até às 20h.

"O baque na economia vai ser incalculável, mesmo que seja por uma semana. Nós empreendedores não temos caixa e muito menos reservas, ficamos com todo o prejuízo e seguimos sem receber qualquer auxílio do governo. As consequências vão afetar todos os profissionais do ramo, fornecedores, trabalhadores, locatários e todos que dependem do nosso setor", afirma a presidente da Abrasel no RS, Maria Fernanda Tartoni, em nota divulgada nesta sexta.

severo aumento de casos alta ocupação de leitos de UTI O Rio Grande do Sul vem enfrentando umde Covid-19 e a consequente, principalmente em Porto Alegre.

Para a entidade, contudo, o panorama não é consequência da atuação dos estabelecimentos do setor.

“Está claro que as curvas não aumentaram pela liberação de bares e restaurantes, e está ainda mais claro que nós cumprimos todos os protocolos. Garantimos que as pessoas que vão aos nossos estabelecimentos estão seguras”, defende Tartoni.

Em nota, a Abrasel avalia a suspensão da cogestão "como um erro". Para a entidade, cada município deve promover cuidados específicos de acordo com a realidade local.

"Todos sabem que a piora na situação da pandemia é por conta das aglomerações em praia e festas clandestinas. A fiscalização deveria ter como prioridade estes problemas", ressalta a presidente da entidade.