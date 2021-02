Governo do RS quita salários de fevereiro em dia nesta sexta-feira

O Tesouro do Rio Grande do Sul garantirá, nesta sexta-feira (26), a quitação em dia de todos os salários referentes à folha de fevereiro dos servidores do Poder Executivo. O depósito do valor integral será realizado para cada um dos cerca de 339 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento. O pagamento em dia da folha do Executivo até abril foi confirmado pelo governador Eduardo Leite no início deste ano.

Os salários dos servidores vêm sendo quitados dessa forma desde novembro de 2020. Segundo o governo do Estado, o pagamento em dia é reflexo das medidas de contenção de gastos, reformas, modernização da receita, recomposição de perdas de receitas em 2020, além da recuperação do ICMS no final do ano passado.

As projeções de arrecadação do ICMS feitas pela Secretaria da Fazenda neste momento, o calendário do IPVA e ainda os efeitos das reformas asseguram o pagamento em dia até abril. Também está confirmado para sexta-feira (26) o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário de 2020, no valor de R$ 128 milhões.