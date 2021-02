Sines têm mais de 5 mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul

No retorno do Carnaval, para quem fez feriadão, a busca por vagas de trabalho deve ser intensa em muitas regiões do Rio Grande do Sul. Os postos do Sine terão mais de 5 mil ofertas de emprego. São quase 5 mil nas unidades estaduais e pouco mais de cem ofertas nas agências de emprego ligadas à prefeitura de Porto Alegre, que atenderam nos dois últimos dias.

As unidades estaduais fecharam nessa segunda-feira (15) e terça-feira (16) e reabrem nesta quarta-feira (17) às 13h, funcionando até as 17h. Segundo o site da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), são 4.994 vagas.

Na Capital, uma das mais requisitadas fica na rua José Montaury, 31, mas há ainda mais três. São pouco mais de mil ofertas na Capital e Região Metropolitana. As ocupações com mais vagas são de alimentador de linha de produção (109), vendedor pracista (64), operador de empilhadeira (53), pedreiro (51), faxineiro (50) e operador de caixa (41), informa a FGTAS.

Logo depois, as localidades com mais ofertas são Caxias do Sul (404), Garibaldi (311), Capão da Canoa (230), Nova Prata (194), Erechim (153) e Sapiranga (151). No Estado, as maiores ofertas são de alimentador de linha de produção (610), supervisor de exploração agrícola (220), operador de caixa (154), soldador (147), faxineiro (144), auxiliar nos serviços de alimentação (143) e motorista de caminhão (142). Para conferir os endereços, entre em https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine

No Sine da Capital ligado à prefeitura, é possível agendar atendimento pelo canal digital do https://agendamento.procempa.com.br/?orgao=SINE.

Segundo o IBGE, pelo menos 574 mil pessoas estavam sem trabalho no terceiro trimestre de 2020 no Rio Grande do Sul, dado divulgado em janeiro dentro da Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego no Estado estava em 10.3% da População Economicamente Ativa (PEA), a maior da série histórica que começou em 2012, lembra o economista Raul Luís Assumpção Bastos, do Departamento de Economia e Estatística (DEE), ligado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão. No Brasil, o nível chegou a 14,1%

Entre os gaúchos, a desocupação se agravou mais entre os homens, passando de 7,2% para 9,2%, jovens de 15 a 29 anos, de 16,3% para 19,4%, trabalhadores negros e pardos, cuja taxa avançou de 13,6% para 16,1%, e quem tem apenas o Ensino Fundamental Completo, com desemprego que saiu de 11,4% para 15,8%.