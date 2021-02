Ouro fecha em baixa, de olho em impacto de estímulos fiscais nos EUA na inflação

O contrato mais líquido de ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 11, em meio às expectativas pela aprovação de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos, o que tende a elevar a dívida do país e a inflação, aspecto para o qual o ouro é considerado um refúgio. A divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego semanal hoje reforçou o sentimento de necessidade de estímulos no país.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange, o ouro para abril caiu 0,86%, a US$ 1.826,8 a onça-troy.

Após a divulgação dos dados de auxílio-desemprego no país na última semana na manhã de hoje, cresceu a percepção de que novos estímulos fiscais estão por vir. "As condições atuais ainda são bastante fracas e os declínios nos pedidos serão graduais no curto prazo", diz a Oxford Economics, que vê as novas injeções de liquidez e o combate à pandemia como a chave para superação efetiva da crise. "O estímulo fiscal adicional e a difusão mais ampla da vacina permitirão que o mercado de trabalho se recupere", acrescenta a consultoria.

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, espera que o pacote de estímulos fiscais tenha sua tramitação concluída nos comitês e passe na Câmara até o fim de fevereiro. Pelosi afirmou hoje ter esperança de que o pacote chegue à Casa Branca antes de 14 de março, quando expira o benefício de US$ 300 por semana pago a desempregados.

O ouro, porém, chegou as oscilar no positivo ao longo do dia. O metal encontrou apoio nos comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou Stephen Innes, estrategista de mercado da Axi. O dirigente sugeriu que demoraria muito até que o Fed "sequer pensasse em retirar o apoio" e aumentar as taxas de juros, dando força à inflação. Ainda ontem, os investidores também esperavam que o aumento da inflação elevasse os preços do ouro, mas os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA divulgados ontem mostraram um ritmo modesto de ala.

*Com informações Dow Jones Newswires.

Agência Estado