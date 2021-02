Serviços do Rio Grande do Sul caem 12,7% em 2020, em pior desempenho setorial na pandemia

O quadro está completo, e os serviços foram o ramo de atividade mais afetado pela pandemia em 2020 no Rio Grande do Sul. Os dados da Pesquisa Mensal dos Serviçõs (PMS), liberados nesta quinta-feira (11) pelo IBGE, mostram que o setor teve queda de 12,7% no ano passado no Estado. Turismo foi um dos mais afetados.

Nos serviços, o desempenho estadual negativo foi quase o dobro em pontos percentuais que o verificado na média do Brasil, que teve queda de 7,8% . Já dezembro frente a novenbro de 2020, o setor teve recuo, mas muito próximo a zero, fechando a -0,3%. Na comparação com o mesmo mês de 2019, a redução do volume de serviços chegou a 7,9%, também quase o dobro do panorama do Brasil, que decresceu 3,3%.

Em dezembro, os serviços prestados às famílias chegaram a cair 31,8%. No ano, o tombo foi de 38,1%, mostrando ter sido a maior influência sobre o setor. Outras quedas foram de 6,4% em transportes no último mês do ano e 12,8% nos 12 meses de 2020. A contratação de profissionais e setores administrativos tiveram redução de 5,9% e 11,8% no ano passado.

Neste grupo, estão as operações do tarde de tursimo, que desponta como um dos mais atingidos pelas restrições do novo coronavírus. O segmento teve queda de 1,9% no volume em dezembro frente a novembro, segundo menos no negativo, depois de ter registrado alta de 22,7% em outubro. Novembro recuou 1,3%, o que pode indicar algum efeito das medidas adotadas pelo governo gaúcho , como o fechamento da orla das praias devido ao aumento de casos de Covid-19.

O setor turístico, único que teve o desempenho divulgado em detalhes pelo IBGE, teve queda de 37,7% em dezembro comparado ao mesmo mês de 2019. Nos 12 meses, o decréscimo chegou a 43,3%.

A área de informação e comunicação, que abrange gastos com telefonia e internet, mesmo tendo grande demanda devido a home office, também teve recuos, de 3% em dezembro e 5,9% no ano.

As receitas dos segmentos também seguiram em queda, de 8,1% no geral do Estado em dezembro e 12,2% em 12 meses. Nas demandas das famílias, a queda foi de mais de 30,7% em dezembro e de 36,2% em 12 meses. Transportes segue como segundo segmento mais afetado, com queda de 10,8% em dezembro e de 13,9% no ano. Serviços profissionais tiveram redução de 4,2% - em outubro, a queda foi de 13%. No ano, o setor caiu 10,2%.

Já comunicações ficaram quase estáveis no mês, com -0,2% de recuo na receita, mas o ano fechou em -4%.