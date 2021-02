Instituto Confúcio, AL e Câmara de Comércio debatem as relações do RS com a China

Ano Novo chinês, celebrado nesta sexta-feira (12), terá uma série de atividades híbridas em Porto Alegre até domingo. Amanhã, 19h, um painel irá debater sobre as Relações entre Rio Grande do Sul e a China, reunindo o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China no Rio Grande do Sul, o deputado estadual Jeferson Fernandes; o empresário Paulo Tigre, Presidente da Câmara de Comércio Brasil-China no Rio Grande do Sul; o professor Antônio Padula, diretor brasileiro do Instituto Confúcio na UFRGS e professor da Escola de Administração.

O painel marcará abertura oficial do evento na noite do dia 12 de fevereiro, 19h, logo após apresentação da Dança do Leão, com transmissão ao vivo no canal do Youtube do Instituto Confúcio na UFRGS. As comemorações seguem até o dia 14, em parceria com diferentes instituições ligadas à cultura chinesa. Até domingo haverá um grande festa virtual com apresentações culturais e artísticas nos dias 12, 13 e 14, com transmissão pelo Youtube sempre a partir das 9h.

Instituto Confúcio Entre sexta (12) e domingo (14) serão realizadas palestras sobre as tradições do Ano Novo Chinês, caligrafia chinesa e cerimônia do chá, passando por painéis acadêmicos sobre Relações Internacionais e História, Filosofia Chinesa, oficinas de Kung Fu, Taijiquan, Dança do Leão, Qigong e Medicina Tradicional Chinesa. A programação completa alusiva ao Ano Novo chinês pode ser acessada no siteno Estado.

Thiago Copetti