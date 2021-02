PepsiCo surpreende em lucro ajustado e receita no 4º trimestre

A PepsiCo anunciou nesta quinta-feira (11) que teve lucro líquido de US$ 1,85 bilhão no quarto trimestre de 2020, um pouco maior do que o ganho de US$ 1,77 bilhão obtido em igual período de 2019. Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos subiu de US$ 1,26 para US$ 1,33.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,47 entre outubro e dezembro, superando levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,46. Já a receita teve expansão anual de 8,8% no trimestre, a US$ 22,46 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 21,8 bilhões. Por volta das 8h20min (de Brasília), a ação da PepsiCo subia 0,65% nos negócios do pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Agência Estado