Bolsas de NY fecham mistas; Dow Jones renova máxima histórica

Os índices acionários das bolsas de Nova York encerraram o pregão sem direção única nesta quarta-feira, depois de os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq terem renovado máxima histórica intraday no decorrer da sessão. Investidores embolsaram lucros, acompanharam o discurso "dovish" do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell e ajustaram carteira após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e de balanços de grandes empresas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,20%, aos 31.437,80 pontos, o S&P 500 teve baixa de 0,03%, a 3.909,88 pontos, e o Nasdaq recuou 0,25%, a 13.972,53 pontos, sem conseguir manter a marca simbólica dos 14 mil pontos, atingida pela primeira vez nesta quarta.

O dia foi marcado pelo sobe-e-desce das ações. Os papéis ganharam fôlego após o presidente do Fed reafirmar o compromisso da entidade em seguir com sua política monetária acomodatícia até que o mercado de trabalho dos EUA, que "estagnou" nos últimos meses, atinja o pleno emprego. Powell ainda afirmou que "há riscos de baixa" para a economia americana no cenário atual.

A temporada de balanços corporativos segue influenciando o andamento dos mercados. A ação do Twitter disparou 13,21% nesta quarta, após a empresa divulgar resultados na terça à noite, depois do fechamento dos mercados. Já nesta terça-feira, saíram os balanços de Coca-Cola e General Motors. A ação da gigante do setor alimentício recuou 0,20% após a empresa divulgar queda no lucro líquido do 4º trimestre de 2020. Já o papel da montadora caiu 2,02%, após a GM alertar para a possibilidade de registrar lucro menor em 2021.

As ações de empresas do setor petrolífero estiveram entre os destaques das bolsas nova-iorquinas nesta quarta, após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA reportarem queda acentuada dos estoques de petróleo do país. A Occidental Petroleum liderou os ganhos do setor, em alta de 3,77%, seguida por Marathon Oil (+2,25%), Chevron (+1,76%), ExxonMobil (+1,05%) e ConocoPhilips (+0,83%).

O mercado também reagiu ao índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA de janeiro, que subiu 0,3% na comparação mensal, em linha com a mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Houveram ainda novos movimentos especulativos de pequenos investidores de varejo reunidos em fóruns na internet, que impulsionaram ações de empresas especializadas no cultivo de cannabis. O papel da canadense Tilray fechou em alta de 50,52% nesta quarta. Este movimento vem após as ações de empresas como GameStop e AMC causarem volatilidade nos mercados em janeiro.

Agência Estado