MRV tem 50 vagas de emprego abertas para obra em Porto Alegre

A construtora MRV está com 50 vagas de emprego abertas para trabalho nos canteiros de obra de Porto Alegre. A seleção dos interessados ocorre nesta quinta-feira (11), a partir das 8h.

As vagas são para encarregado de obras (2), pedreiro (10), eletricista (6), hidráulico (6), instalador de gesso acartonado (5), instalador de piso laminado (5), pintor (10) e servente (6). As oportunidades também são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer ao residencial Porto dos Canários, no bairro Restinga (rua 7008, nº 235 - atrás do Atacado Leve Mais). É preciso levar currículo, documentos de identificação e comprovante de residência.