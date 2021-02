Ouro fecha em alta, impulsionado por fraqueza do dólar

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira (10) impulsionado pela fraqueza do dólar em relação aos pares. A desvalorização da moeda americana torna as commodities mais baratas para detentores de outras divisas, o que eleva a demanda e, consequentemente, o preço.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange, o ouro para abril subiu 0,28%, a US$ 1.842,7 a onça-troy.

A divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos pressionou o dólar. A inflação americana subiu 0,3% em janeiro, na comparação mensal, em linha com a mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. No entanto, o núcleo do indicador, que exclui itens voláteis como os preços de alimentos e energia, ficou estável, na mesma base comparativa, contrariando a previsão de alta de 0,2%.

Os dados de inflação, portanto, reduziram a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) iniciar o ciclo de alta dos juros mais cedo do que se espera, o que impulsionaria o dólar.

O analista Carsten Fritsch, do banco alemão Commerzbank, afirma que o ouro subiu apoiado pela fraqueza da moeda americana, mas não deve ter muitos ganhos adicionais.

Agência Estado