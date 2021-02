RS acumula R$ 11,1 bilhões em parcelas não pagas da dívida com a União

As contas fechadas pelo governo do Estado em 2020 apontam que os Restos a Pagar finalizaram o ano com um passivo de R$ 16,3 bilhões – e a maior parte (R$ 11,1 bilhões) tem origem em dívidas com a União.

caso o Rio Grande do Sul não assine a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) As parcelas, graças a uma liminar judicial, não são pagas há mais de três anos, mas seguem uma ameaçaproposto pelo governo federal.

O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, explicou que a liminar segue valendo porque o Palácio Piratini mantém com o Tesouro Nacional as negociações abertas, mas reforça que esse recurso não é uma garantia “eterna” de não pagamento.

Cardoso espera que até meados de março seja aprovado pelo Congresso o novo RRF proposto aos estados pela União para que, assim, o Rio Grande do Sul possa aderir.

“Há mais de três anos o Estado tem essa liminar, mas sempre existe o risco porque a liminar tem um caráter precário. Mas temos que ter em mente que as negociações do Estado com a União já passaram por várias fazes. No ano passado ficou mais parado devido a pandemia, mas o Congresso votou novos critérios e o Estado vem tendo grande aderência a ele, mas a necessidade e urgência ficou maior”, avalia Cardoso.

Neste início de ano o governador Eduardo Leite inclusive encaminhou como prioridade à Assembleia Legislativa alterações na proposta de adesão gaúcha para poder assinar, o quanto antes, o acordo com o Tesouro Nacional. O prazo do RRF foi alongado, na nova proposta federal, de seis para até dez anos (um ano para a conclusão da negociação com a União e até nove anos após a homologação).

Com as novas regras, o RS poderá ainda financiar em 30 anos os saldos não pagos acumulados por conta da liminar, com encargos de adimplência, cujo pagamento teria início no segundo mês subsequente à adesão ao Regime.

Não existe um prazo legal para assinar um acordo, diz o secretário da Fazenda, mas na ausência dele o Rio Grande do Sul estaria em constante risco de ter de pagar parcelas mensais e arcar com juros do tempo não pago. Apenas em 2020 o valor empenhado e não pago correspondeu a R$ 3,5 bilhões, o que equivale a um valor mensal próximo de R$ 290 milhões.

“Esse valor tem ficado estável, porque o juros estão no teto da Selic, que está baixo. Mas o saldo cresce”, alerta Cardoso.

Os números do Estado

Veja outros dados apresentados hoje pela secretaria da Fazenda em seu Relatório de Transparência

Com reformas estruturais nos últimos dois anos, controle de despesas, suporte financeiro da União e recuperação do ICMS entre setembro e dezembro , o Rio Grande do Sul tivesse avanços nas contas públicas em 2020, mesmo com os efeitos da pandemia sobre a economia, e a Receita Total cresceu 6,8%, enquanto a Despesa Total teve aumento de 2,0%, fazendo com que o resultado orçamentário ficasse negativo em R$ 597 milhões. O valor é quase seis vezes melhor do que 2019, quando o déficit foi de R$ 3,4 bilhões.

No resultado orçamentário estão incluídas as despesas relacionadas à dívida com a União, cujo pagamento está suspenso desde agosto de 2017 por força de liminar concedida pelo STF. Descontado o montante de R$ 3,47 bilhões (empenhado, liquidado, mas não efetivamente pago em 2020) o resultado orçamentário publicado seria positivo em R$ 2,87 bilhões.

No quesito Receita Tributária a perda de arrecadação chegou a R$ 1,9 bilhão no acumulado até agosto de 2020, uma queda de 7,1% sobre as estimativas feitas anteriormente. Com a recuperação da atividade econômica a partir de julho, impulsionada pelas medidas implementadas pelo Governo Federal para amenizar os efeitos da crise econômica e pela reabertura gradual das atividades econômicas, a arrecadação de ICMS passou a reagir a partir de agosto.

A perda de arrecadação bruta recuou para R$ 1,0 bilhão ao final de 2020 em relação à Lei Orçamentária Anual, correspondendo a uma queda de 2,5% nominal sobre as projeções pré-pandemia.

