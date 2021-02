Consumo fraco e dúvidas fiscais pesam e Ibovespa perde os 119 mil pontos

A frustração do mercado com o desempenho das vendas varejistas em 2020 é um dos fatores a empurrar o Ibovespa para baixo, que já abandonou os 119 mil pontos vistos na abertura. O movimento destoa da alta vista nas bolsas internacionais, onde há a expectativa de aprovação do pacote fiscal de trilhões de dólares nos EUA. Além disso, o exterior reage a balanços melhores do que esperado.

Às 11h34min desta quarta-feira (10), o índice caía 0,80%, aos 118.515,06 pontos.

O resultado fraco do comércio tende a colocar ainda mais pressão para que o governo retome o auxílio emergencial para socorrer a população mais vulnerável. Consequentemente, também deve reforçar a preocupação em relação às contas públicas, à medida que o governo ainda não sabe de onde irá retirar recursos para oferecer um novo benefício a quem necessita.

Em contrapartida, a expectativa de aprovação da autonomia do Banco Central (BC) hoje pode servir de equilíbrio na B3, quem sabe evitando perdas expressivas. A aprovação deve ser um teste de força do Centrão e, consequentemente do presidente da Câmara, Arthur Lira. Contudo, a agenda de indicadores hoje está cheia de dados com condições de influenciar os negócios

As vendas do varejo restrito acumularam alta de 1,2% no ano de 2020. As estimativas captadas pelo Projeções Broadcast apontavam alta entre de 1,30% e 2,70%, com mediana positiva de 1,65%. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 1,5% no ano de 2020. As projeções iam de uma queda de 1,40% a um avanço de 4,40%, com mediana negativa de 1,10%.

O resultado do varejo, diz a economista-chefe da Veedha Investimentos, é mais um argumento para que o governo insista na retomada do auxilio que, segundo ela, desta vez deve mesmo ser emergencial, para socorrer as classes C e D. Porém, avalia, é "é incipiente e inocente acreditar que auxílio sustentará retomada da atividade". Em sua avaliação, a eventual volta do benefício, ainda que em valor de R$ 200 e para menos pessoas em relação ao oferecido antes, deve incomodar o mercado, dadas as condições das contas públicas. O desempenho fraco deve penalizar as varejistas na B3 mais ligadas ao comércio de rua, estima.

Quanto ao auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe têm argumentado a políticos que só será possível voltar com o programa se houver uma nova versão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de guerra, que no ano passado tirou amarras do orçamento para direcionar recursos ao combate à covid-19. A ideia é conceder mais três parcelas de R$ 200, com custo total de R$ 20 bilhões. "Não tem espaço fiscal para acomodá-lo e governo repete erros do passado", diz Camila.

"O investidor, principalmente o estrangeiro, vê tudo isso e fica com receio de investir em algo que aparenta ser uma bomba, com o governo indicando que retomará o auxilio emergencial por meio de PEC... ", descreve o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Para o CEO da Ohmresearch, Roberto Attuch Jr., "a julgar pelas notícias recentes de Brasília, o Brasil parecer não ter muito interesse em aproveitar o bom momento externo", avalia em nota, citando as máximas do minério de ferro. No porto chinês de Qindgao, a commodity fechou com alta de 1,71%, a US$ 166,90 a tonelada.

No corporativo, o investidor avalia os balanços informados no Brasil. O lucro líquido, o Ebitda e a receita líquida da Klabin no quarto trimestre vieram 10% acima da estimativa do mercado. De acordo com os dados da companhia divulgados nesta manhã, o lucro líquido ficou em R$ 1,327 bilhão entre outubro e dezembro de 2020, alta de 10,58% em relação às expectativas. Os papéis subiam 0,22%.

O lucro da TIM referente ao quarto trimestre de 2020 também ficou 57% acima da média das projeções expectativas. A tele reportou R$ 1,013 bilhão. As ações cediam 1,47% perto de 11 horas. O Ibovespa caía 0,55%, aos 118.811,91 pontos, após máxima aos 119.754,56 pontos.

Apesar da alta do petróleo no exterior, as ações da Petrobras cediam 1,13% (PN) e 0,79% (ON), enquanto Vale ON subia 0,90%.

Agência Estado