Bolsas da Ásia fecham em alta, antes de feriado chinês de uma semana

As bolsas asiáticas terminaram os negócios desta quarta-feira (10) em alta, com investidores se preparando para o feriado do ano-novo chinês, que se estenderá por uma semana. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,43%, a 3.655,09 pontos, em seu terceiro pregão seguido de ganhos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,75%, a 2.460,54 pontos. Nesta semana, prevaleceu um tom positivo antes do feriado do ano-novo lunar, que manterá os mercados chineses fechados entre quinta-feira (11) e a próxima quarta-feira (17).