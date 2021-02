Para destravar reforma tributária, governo pode repartir fundos

A equipe econômica elaborou uma proposta que entrega 50% dos recursos dos fundos de desenvolvimento regional, inclusive constitucionais, a estados e municípios. O plano é compensar governadores e prefeituras por eventuais perdas na reforma tributária, após uma alternativa anterior ter travado as discussões no Congresso.

O governo analisa o plano como contraproposta à ideia discutida no Congresso de criar um novo fundo para compensar os estados - algo a que o ministro Paulo Guedes (Economia) se opõe de maneira contundente.

Os fundos de desenvolvimento regional são geridos hoje pela União e seus recursos podem ser apenas emprestados para a iniciativa privada, com juros subsidiados. A proposta do ministério é que metade desses recursos - pelo menos R$ 23 bilhões por ano - seja entregue aos estados para que façam sua política de desenvolvimento regional diretamente e com mais autonomia.