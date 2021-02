Randon Ventures investe R$ 13 milhões no Grupo Delta

A Randon Ventures, unidade de investimentos e aceleração de startups das Empresas Randon, anunciou um aporte de R$ 13 milhões no Grupo Delta, referência nacional em tecnologia e serviços para o segmento de seguros e transportes. O valor é o maior aplicado pela companhia desde a sua entrada no mercado, em fevereiro de 2020.

O Grupo Delta desenvolveu, nos últimos anos, uma das maiores plataformas de assistência e manutenção de veículos do mercado nacional, que atende às principais seguradoras e players do setor de transporte e logística. Com o investimento da Randon Ventures, a expectativa é potencializar essa oferta de soluções e ampliar a base de clientes, priorizando, em um primeiro momento, serviços financeiros.

Além do Grupo Delta, a Randon Ventures já investiu nas startups TruckHelp e Soon (conhecida anteriormente como Reboque.me). Em recente parceria com a 4all, também foi anunciada a criação de uma nova companhia para oferecer serviços financeiros digitais.