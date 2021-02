Samsung lança Galaxy S21 no Brasil com preços a partir de R$ 5.999

O novo celular de primeira linha da Samsung, o Galaxy S21, começa a ser vendido no Brasil nesta quarta-feira (10) com preços que variam entre R$ 5.999 e R$ 10.499, a depender do modelo. Assim como os mais recentes iPhones, no entanto, os telefones vêm sem carregador e fone de ouvido na caixa.

Quem adquirir um Galaxy S21 no período de pré-venda poderá solicitar um adaptador de tomada pelo site da empresa. Será possível retirar os aparelhos comprados nas lojas a partir do dia 1º de março. As vendas oficiais começam dia 5.

Devido a alta do dólar, os valores estão um pouco acima dos lançamentos anteriores da Samsung. O Galaxy S20, por exemplo, custava R$ 5.499.

Os celulares têm processador da linha Exynos 2100 e suporte para 5G, embora a tecnologia ainda não exista no Brasil.

O modelo mais básico tem uma tela de 6,2 polegadas, traseira de plástico, bateria de 4.000 mAh e suporte para carregamento sem fio. A câmera traseira é tripla: há uma principal, de 64 MP, uma grande angular, de 12 MP, e uma teleobjetiva, também de 12 MP. Já a frontal é de 10 MP.

O Galaxy S21+ traz alguns pequenos aprimoramentos. Ele é um pouco maior, com 6,7 polegadas (17 cm), e a traseira é de metal. A bateria também é mais potente, com 4.800 mAh. Além disso, tem um estabilizador de imagens na teleobjetiva, que evita fotos tremidas.

O mais avançado entre os novos lançamentos, o Galaxy S21 Ultra, tem uma tela de 6,8 polegadas (17,3 cm). Sua maior vantagem são as quatro câmeras traseiras, a principal de 108 MP. São duas teleobjetivas de 10 MP, e uma grande angular de 12 MP. A frontal tem 40 MP.

O aparelho também tem uma tela inteligente, que adapta o brilho e a cor ao conteúdo produzido, alcançando a maior qualidade e preservando a bateria. Ele é ainda compatível com a caneta S Pen, mas o acessório tampouco vem na caixa.

INFORMAÇÕES SOBRE OS MODELOS

Galaxy S21

Memórias: 8 GB de RAM + 128 GB

Tela: 6,2 polegadas

Câmera frontal: 10 MP

Câmeras traseiras: 64 MP, grande angular de 12 MP, teleobjetiva de 12 MP

Bateria: 4.000 mAh

Preço no Brasil: R$ 5.999 e R$ 6.999 (dependendo da memória)

Galaxy S21+

Memórias: 8 GB de RAM + 128 GB/256 GB de armazenamento

Tela: 6,7 polegadas

Câmera frontal: 10 MP

Câmeras traseiras: 64 MP, grande angular de 12 MP, teleobjetiva de 12 MP

Bateria: 4.800 mAh

Preço no Brasil: R$ 7.399

Galaxy S21 Ultra

Memórias: 12 GB de RAM + 256 GB/512 GB de armazenamento

Tela: 6,8 polegadas

Câmera frontal: 40 MP

Câmeras traseiras: 108 MP, grande angular de 12 MP, teleobjetiva de 12 MP, teleobjetiva de 10 MP

Bateria: 5.000 mAh

Preço no Brasil: R$ 9.499 e R$ 10.499 (dependendo da memória)

Agência Folhapress