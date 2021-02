Produção industrial gaúcha fecha 2020 com queda de 5,4%

manter o ritmo de recuperação da indústria O Rio Grande do Sul conseguiuiniciado no segundo semestre de 2020 e cresceu 1,2% de novembro para dezembro. Porém, a produção industrial gaúcha acumulou queda de 5,4% de janeiro a dezembro, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (9).

Na comparação com dezembro de 2019, o Estado apresentou a maior alta entre os locais pesquisados, com incremento de de 19,7% na produção. No ano, entretanto, o RS apresenta queda mais preocupante do que a média nacional (-4,5%).

eletroeletrônico que estima falta de componentes pelos próximos seis meses , e impacta diretamente no desempenho do setor, nos custos de produção e na competitividade das empresas nacionais. O movimento reflete a ampliação do movimento de retorno à produção em diversas unidades, após a adoção de medidas duras de combate à pandemia de Covid-19. Mas a indústria ainda tem dificuldade para acessar insumos indispensáveis, que vão do aço às embalagens. Esse é um fenômeno generalizado que segue afetando diferentes setores, como o

No Brasil, 11 dos 15 locais pesquisados tiveram aumento na produção industrial de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal. As expansões mais acentuadas foram no Espírito Santo (5,4%) e no Ceará (4,7%), enquanto os recuos mais intensos foram na Bahia (-4,0%) e no Amazonas (-3,7%).

Já no acumulado em 2020, houve quedas em 12 dos 15 locais, com destaque para Espírito Santo (-13,9%), Ceará (-6,1%) e São Paulo (-5,7%). Os índices positivos foram registrados em Pernambuco (3,7%), Rio de Janeiro (0,2%) e Goiás (0,1%).

Em média, a indústria brasileira cresceu 0,9% na passagem de novembro para dezembro de 2020, na série com ajuste sazonal. Houve predomínio de resultados positivos, alcançando 11 dos 15 locais pesquisados, refletindo, em grande medida, a ampliação do movimento de retorno à produção de unidades produtivas, após a adoção de medidas de combate à pandemia de Covid-19.

Nesse mês, Espírito Santo (5,4%) e Ceará (4,7%) assinalaram as expansões mais acentuadas, com o primeiro eliminando dois meses consecutivos de recuo na produção, período em que acumulou perda de 2,3%; e o segundo acumulando expansão de 120,7% em oito meses de taxas positivas seguidas.

Pará (3,6%), São Paulo (3,4%), Minas Gerais (3,1%), Mato Grosso (3,0%), Paraná (2,8%), Santa Catarina (2,4%) e Rio Grande do Sul (1,2%) também mostraram avanços mais intensos do que a média nacional (0,9%), enquanto Rio de Janeiro (0,2%) e Região Nordeste (0,2%) completaram o conjunto de locais com índices positivos nesse mês.

Por outro lado, Bahia (-4,0%) e Amazonas (-3,7%) apontaram os recuos mais elevados em dezembro de 2020, com o primeiro voltando a recuar após acumular avanço de 35,5% no período maio-novembro de 2020; e o segundo eliminando a expansão de 3,6% observada em novembro último. Pernambuco (-2,9%) e Goiás (-0,8%) assinalaram os demais resultados negativos nesse mês.

O índice de média móvel trimestral da indústria mostrou expansão de 1,0% no trimestre encerrado em dezembro de 2020 frente a novembro após também avançar em novembro (1,6%), outubro (2,4%), setembro (4,8%), agosto (7,1%) e julho (9,0%), quando interrompeu a trajetória predominantemente descendente iniciada em novembro de 2019. Nove dos 15 locais pesquisados apontaram taxas positivas nesse mês, com destaque para os maiores avanços registrados por Santa Catarina (2,7%), Paraná (2,5%), Ceará (2,4%) e Rio Grande do Sul (1,9%).