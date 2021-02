IPCA tem forte desaceleração em janeiro e fica em 0,25%, sem pressão da conta de luz

O principal índice de inflação do País teve forte desaceleração em janeiro. O IBGE apontou nesta terça-feira (9) que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou em 0,25%, quase o mesmo de janeiro de 2020, que ficou em 0,21%, mas muito abaixo dos 1,35% de dezembro.

A queda de 5,6% na conta de luz foi a maior responsável pelo freio no custo de vida. Com isso, o grupo habitação foi o único com deflação no mês. Os gastos para manter a moradia recuaram 1,07%.

Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,56%, acima dos 4,52% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Porto Alegre fechou também 0,25% e, em 12 meses, em 4,3%, abaixo do índice geral no País.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para o Brasil, sete tiveram alta em janeiro. A maior variação foi de 1,02%, com o maior impacto, de 0,22 ponto percentual, foi no grupo Alimentação e bebidas. Depois veio Transportes, com maior pedo, com alta de 0,41%. Artigos de residência subiram 0,86%.

Vestuário teve queda de 0,07%, e despesas pessoais, alta de 0,39%.

A alimentação subiu, mas menos que em dezembro, com alta de 1,74%. Elevação menos intensa das frutas, que ficou em 2,67%, e pela queda no preço das carnes, de 0,08%. Mas cebola (alta de 17,58%) e do tomate (alta de 4,89%) pesaram no índice. Já o leite longa vida caiu 1,35% e o óleo de soja, 1,08%, que havia acumulado alta de 103,79% em 2020.

Na Capital gaúcha, o arroz mantém a aceleração, enquanto o óleo e o leite caem de preço, apontou o Dieese, na divulgação da cesta básica de janeiro

A alimentação fora do domicílio seguiu movimento inverso, passando de 0,77% em dezembro para 0,91% em janeiro, particularmente por conta da alta do lanche (1,83%).

Nos Transportes (0,41%), a desaceleração frente ao mês anterior (1,36%) deve-se, em grande medida, às passagens aéreas (-19,93%), cujos preços haviam subido 28,05% em dezembro. Os combustíveis (2,13%), por sua vez, apresentaram variação superior à do mês passado (1,56%), com destaque para a gasolina (2,17%) e o óleo diesel (2,60%). Os preços dos automóveis novos (1,31%) também subiram, contribuindo com 0,04 p.p. no resultado do mês.

Ainda em Transportes, a variação de 0,04% em ônibus urbano decorre da apropriação dos reajustes de 2,44% em Campo Grande (2,44%), vigente desde 30 de dezembro, e de 2,61% em Vitória (1,57%), em vigor desde 10 de janeiro. Nos ônibus intermunicipais (-0,47%), os reajustes foram em Vitória (3,30%), onde as passagens subiram entre 2,70% e 4,89%, a partir de 4 de janeiro, e em Fortaleza (2,40%), onde o reajuste de 3,99% entrou em vigor dia 11 de janeiro.

Entendo o IPCA

O IPCA é calculado desde 1980 e reflete o custo de vida de famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas, além de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.