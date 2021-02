Desconto do IPVA em fevereiro pode chegar a 21,60%

Quem optar pelo pagamento do IPVA 2021 antecipado ainda no mês de fevereiro terá economia no bolso. A quitação até 26 de fevereiro pode garantir descontos de até 21,60%. Para a soma dos benefícios máximos é preciso levar em conta os 2% de redução pela antecipação, além dos descontos de Bom Motorista (15% para três anos sem infrações de trânsito) e Bom Cidadão (5% para 150 ou mais notas fiscais com CPF).

O IPVA pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking (internet) dos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi e Santander. É possível também fazer o pagamento nas agências lotéricas da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil (no BB, somente para clientes).

A taxa de licenciamento e multas podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário precisa apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou a placa e o Renavam do veículo.

Os proprietários que optaram pelo parcelamento em três vezes (e realizaram o pagamento da primeira parcela no mês de janeiro) também devem fazer a quitação da segunda cota até o dia 26 de fevereiro. Essa parcela garantirá um desconto de 2% no pagamento. A terceira parcela, com desconto de 1%, deverá ser quitada no mês de março, até o dia 31.

O pagamento deve ser realizado nos mesmos bancos citados acima, porém a opção de parcelamento não está disponível nas agências lotéricas.