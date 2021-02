Implementos rodoviários têm início de ano aquecido, aponta Anfir

A indústria brasileira de implementos rodoviários iniciou 2021 com variação positiva de 31% no volume de emplacamentos em relação a janeiro do ano passado, totalizando 11.270. Foi o melhor desempenho dos últimos sete anos. "O resultado mostra que entramos em 2021 ainda em ritmo aquecido, iniciamos o ano no ritmo de recuperação", analisa Norberto Fabris, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).

O primeiro mês do ano costuma ser um período de vendas menos expressivas. A pandemia, porém, alterou o ritmo dos negócios no setor. "O mês de janeiro de 2021 foi o mais aquecido desde 2015", recorda o presidente. A expectativa inicial para o ano é de elevar as vendas entre 10% e 15% sobre o ano passado, que totalizou 121.891 unidades, pouco acima de 2019 em 0,77%.

O segmento de veículos rebocados, incluindo reboques e semirreboques, consolidou 6.728 emplacamentos, alta de 45% sobre igual mês de 2020. O setor de carroceria sobre chassis também iniciou com números positivos, 15%, com total 4.542 de produtos.

Dentre as 13 categorias de equipamentos pesados, 10 apontaram incremento, com destaque para tanques inox, com 200%, mas apenas 48 unidades, e porta-container, com 100%, e 255 produtos.

Somente a categoria outras e diversas apurou queda no segmento de carrocerias sobre chassis, de 18%, para 497 unidades. Entre as outras seis, o modelo betoneiras teve o melhor resultado, de 50%, para 63 unidades. O maior volume de vendas foi de baús de alumínio/frigorífico, com 23% de alta, e 2.089 implementos.