Conselho do Fundopem aprova mais de R$ 100 milhões em investimentos

O Conselho Diretor do Fundo Operação Empresa do RS (Fundopem) aprovou mais de R$ 100 milhões em investimentos que buscam incentivos tributários previstos na legislação gaúcha. Quatro empreendimentos estão na lista do aporte total, informou o governo estadual em nota.

Os projetos são vinculados a empresas fabricantes de peças e componentes de veículos, alimentos, bebidas e combustíveis. O maior projeto envolve R$ 70 milhões na expansão da da Panizzon, que atua em produção de vinhos e sucos em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha.

Os demais projetos ficam em Entre-Ijuís e Encantado. Os quatro empreendimentos vão abrir 40 empregos.

A concessão de incentivos é atrelada ao número de empregos gerados e receita futura de ICMS. O Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul (Integrar) também é acionado para complementar as vantagens sobre os valores a serem injetados nos empreendimentos.

Segundo a secretaria, o valor aprovado ficou 20% acima do aporte aprovado no mesmo período de 2020. A reunião foi na quinta-feira (4) na primeira reunião do ano do conselho, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur). Há cerca de 70 projetos em exame no órgão, mas que estão em "espera, com pedidos interrompidos momentaneamente pelos empresários", explica a nota.

Na largada de 2021, foram protocolados 68 pedidos para enquadramento no Fundopem, ante 35 no mesmo período do ano passado.

Confira o perfil de cada projeto aprovado pelo conselho do Fundopem:

Elyte Metalúrgica Ltda (Entre-Ijuís)

Investimento: R$ 13.955.167,72

Geração de empregos: 10

Atividade: peças e componentes para veículos, máquinas e equipamentos

Petrobio Soluções Ambientais (Encantado)

Investimento: R$ 761.752,81

Geração de empregos: 11

Atividade: gás, óleo combustível e carvão

Sociedade de Bebidas Panizzon (Flores da Cunha)

Investimento: R$ 72.453.170,03

Previsão de geração de empregos: 5

Atividade: vinhos e sucos

Turatti & Turatti (Encantado)