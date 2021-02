Medidas sinalizadas por Bolsonaro para combustíveis não contribuem para queda de preços, diz Ineep

política de preços dos combustíveis As medidas sinalizadas nesta sexta-feira (5) pelo presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica para aterão pequena ou nenhuma contribuição para a redução do preço final ao consumidor, segundo avaliação do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).

teve por objetivo reafirmar que o governo não tem interferência na Petrobras De acordo com o coordenador técnico do Ineep, William Nozaki "a coletiva (que o governo concedeu à imprensa para divulgar as medidas) foi um improviso -."

Sem nada efetivo, e com "tudo em estudo", Bolsonaro ficou devendo em apresentar uma solução de curto prazo para os caminhoneiros, segundo outro coordenador técnico do Instituto, Rodrigo Leão. Ele opinião que a mudança da incidência do ICMS e unificação dos impostos podem ser interessantes para simplificação tributária, para facilitar a arrecadação e dar previsibilidade aos preços, mas não deverão reduzir os preços. "Essas medidas de simplificação na cobrança do ICMS (anunciadas como de curto prazo) não garantem a redução do imposto.

Leão destaca que se "os governos estaduais não serão afetados" com isso, conforme disse Bolsonaro durante a coletiva, "não haverá impacto significativo sobre os preços nos postos". O técnico pondera, que, por sua vez, a redução do PIS/Confins, no longo prazo, deve impactar sobre a arrecadação federal, dificultando a adoção de medida neste sentido. Segundo os cálculos de Leão, se o PIS/COFINS fosse zerado, o governo teria uma perda de cerca de R$ 20 bilhões por ano.